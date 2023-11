Processo Seletivo da Assistência Social de Sete Lagoas divulga data e local de prova

O Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 24 de novembro, publicou a listagem com os nomes das pessoas inscritas, referente ao Edital nº 005/2023. Os candidatos tiveram sua inscrição deferida e estão convocados para a realização da prova no próximo dia 10 de dezembro, domingo, de 08h30 às 11h30, na Escola Técnica de Sete Lagoas (ETSL), na av. Prefeito Alberto Moura, nº 1111 – Distrito Industrial, com abertura do portão às 08h.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O edital Nº 05/2023, aberto pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - trata de processo seletivo para a contratação temporária em 22 cargos. Os novos contratados atuarão junto às equipes de Serviços e Programas da Política Municipal de Assistência Social.

Há vagas para profissionais de nível médio e fundamental, que irão executar serviços e programas de acordo com cada especificação do nível de Proteção Social da Política Municipal de Assistência Social, elencados na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), como PAIF, SCFV, Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade, Pessoas em Situação de Rua, Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Adultos e Famílias, além de CADÚNICO e outros Programas de Transferência de Renda.

Cargos, inscrições deferidas e vagas disponíveis:

Auxiliar administrativo: 299/3

Aux. Educador/Abrigo: 39/1

Aux. Educador/Acolher: 37/1

Auxiliar de Serviços de Limpeza: 127/3

Educador em abordagem social: 47/2

Educador/Cuidador abrigos: 56/1

Educador/Cuidador Acolher (dia): 73/3

Educador/Cuidador Acolher (noite): 81/2

Entrevistador: 127/3

Recepcionista: 226/3

Seis inscrições foram indeferidas. A seleção será feita por meio de prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha. Os cargos de nível médio exigirão conhecimentos gerais, Matemática, conhecimentos sobre a Política de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), além de leitura, compreensão e interpretação de textos e classes de palavras e noções de informática. Já as questões de nível fundamental (auxiliar de limpeza) versarão sobre leitura, compreensão e interpretação de textos e operações matemáticas. Um total de 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência. O resultado parcial será publicado no dia 15 de dezembro de 2023.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM