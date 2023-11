Universidade Federal de Lavras: Inscrições abertas para transferência e segunda graduação gratuita

Estão em andamento as inscrições para aqueles interessados em disputar as vagas disponíveis para um novo curso superior gratuito na Universidade Federal de Lavras (UFLA) ou para aqueles já matriculados que desejam transferência.

Imagem internet

No total, são 1805 vagas oferecidas, com 80% reservadas para candidatos em processo de transferência, seja dentro da própria UFLA ou de outras instituições, enquanto os restantes 20% são destinados a portadores de diploma e outras formas de transferência, interna ou externa.

Em ambos os casos, seja para transferência ou para a seleção em um novo curso superior gratuito, serão consideradas as notas do Enem para a avaliação. Sendo assim, é necessário que o candidato tenha participado de pelo menos uma das edições do ENEM entre 2019 e 2023.

Para concorrer às vagas de transferência, é requisito estar matriculado em cursos superiores reconhecidos pelo MEC. Já para as vagas de segunda graduação, é necessário ter concluído a graduação em qualquer Instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC e o curso concluído deve ser reconhecido pelo mesmo órgão.

As inscrições poderão ser feitas, após a leitura do edital, pelo site. A taxa de participação no processo seletivo é de R$ 65.

Datas importantes

16 a 21/11/2023 Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição – Internet

1/12/2023 Data da divulgação do resultado do pedido de isenção – Internet

22/11 a 11/12/2023 Período de inscrição – Internet

12/12/2023 Último dia para pagamento da taxa de inscrição

19/12/2023 Divulgação do cadastro dos candidatos – Internet

20 a 21/12/2023 Conferência dos dados de inscrição/pagamento

A partir de 17/1/2024 Resultado preliminar

A partir de 5/2/2024 Resultado final

Da Redação com Hora Brasil