Estágio na Aeronáutica: Vagas disponíveis e requisitos para ingresso em 2024

A Aeronáutica anuncia as Instruções Específicas com 160 vagas para o Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAOF) do ano de 2024. As inscrições terão início em 01/12 e encerramento em 18/12, disponíveis através do site do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), com taxa de inscrição de R$ 110,00.

Foto: Divulgação

Os requisitos para participar do exame incluem ser Suboficial do Quadro de Suboficiais e Sargentos (QSS) ou do Quadro Feminino de Graduados (QFG) com especialidade correlata ao Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA). É necessário ter concluído com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), não atingir 63 anos até a conclusão do Estágio e ter sido promovido à graduação até 1º de dezembro de 2023, independentemente do tempo de serviço.

O processo seletivo compreende Provas Escritas (Língua Portuguesa, Conhecimentos Especializados e Redação), Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico e Validação Documental. As Provas Escritas estão agendadas para 17/03/2024. Os aprovados em todas as etapas e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) devem se apresentar no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa (MG), em 02/09/2024, para matrícula no Estágio com aproximadamente treze semanas de duração.

Ao completar o Estágio com êxito, o aluno será nomeado Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica. O edital completo pode ser consultado aqui para mais informações.

Da Redação com Por Dentro de Tudo