Oferta de vagas na Fhemig para Belo Horizonte e Patos de Minas

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos simplificados abertos para contratação de profissionais nas seguintes unidades: Hospital Eduardo de Menezes (HEM) e Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (hospitais João XXIII, Maria Amélia Lins e Infantil João Paulo II), em Belo Horizonte; e Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas. Confira as oportunidades:

Hospital Eduardo de Menezes - inscrições até 7/12

- Uma vaga para técnico em patologia, 40 horas semanais;

- Uma vaga para técnico em radiologia, 30 horas semanais.Mais informações neste link.

Hospital Regional Antônio Dias - inscrições até 7/12- Duas vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;

- Três vagas para cirurgiões gerais, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião plástico, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião pediátrico, 24 horas semanais;

- Três vagas para médicos clínicos, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico clínico, 12 horas semanais;

- Uma vaga para ginecologista, 24 horas semanais;

- Duas vagas para neurocirurgiões, 24 horas semanais;

- Uma vaga para neurologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para nefrologista, 24 horas semanais;

- Três vagas para pediatras, 24 horas semanais;

- Duas vagas para ultrassonografistas obstétricos, 24 horas semanais;

- Uma vaga para fisioterapeuta respiratório, 30 horas semanais;

- Uma vaga para fonoaudiólogo, 40 horas semanais;

- Uma vaga para terapeuta ocupacional, 30 horas semanais.Outras informações estão disponíveis neste edital.

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência - inscrições até 7/12

- Quarenta vagas para técnicos em enfermagem, 40 horas semanais;

- Uma vaga para técnico em enfermagem, 30 horas semanais;

- Duas vagas para enfermeiros, 40 horas semanais.Mais informações neste edital.

Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação. É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

