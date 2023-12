Programa de estágio Go Tech do Banco Inter: Inscrições abertas veja como concorrer

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do programa de estágio Go Tech, oferecido pelo banco Inter em Belo Horizonte. Disponíveis 150 vagas para atuação em áreas como Tecnologia da Informação, Growth e UX/UI, Dados, Segurança da Informação, Finance e People Analytics. As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2024 pelo site do programa, o qual tem duração de 12 meses. As vagas são para trabalho presencial no escritório da capital mineira, com uma jornada diária de seis horas, de segunda a sexta-feira.

Foto: Inter/Divulgação

Os candidatos devem possuir conhecimento intermediário em inglês e estar matriculados em cursos como Engenharia de Software, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Design Gráfico, Economia, Engenharia de Automação, Engenharia de Produção, entre outros, com previsão de formatura entre junho de 2025 e junho de 2026.

Além da bolsa oferecida, a empresa assegura oportunidades reais de efetivação ao término do programa Go Tech. Segundo o Inter, na primeira edição do programa, 98% dos estagiários foram contratados.

Da Redação com Agência Brasil