Educação divulga resultado do Cadastro Escolar do Ensino Fundamental 2024

Depois de divulgar o resultado do Cadastro Escolar da Educação Infantil 2024, nesta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura divulgou o resultado do Cadastro Escolar do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) do ano de 2024. Para garantir a vaga, é preciso que um responsável faça a matrícula dentro do prazo, que vai de 11 a 15 de dezembro de 2023. Os pais que não encontrarem os nomes nesta listagem deverão acessar o site da Educação Estadual https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/index.html para consultar qual escola estadual o seu filho foi encaminhado.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Os pais ou responsáveis pelos alunos que não comparecerem no período de matrícula ou não comprovarem as informações declaradas no cadastro perderão o direito à vaga na escola para a qual o aluno foi encaminhado. Assim, os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão se dirigir à escola para onde seu filho foi encaminhado e realizar a matrícula de 11 a 15 de dezembro de 2023.

O endereço de residência informado no cadastro online deverá ser comprovado no ato da matrícula. Caso não seja comprovado o endereço, o candidato poderá perder a vaga. A comprovação do endereço de residência do aluno deverá apresentar os seguintes critérios: comprovante de residência (preferencialmente conta de luz) atualizado de no máximo 3 meses em nome dos pais, responsável legal ou avós da criança; ou contrato de aluguel; ou se morar de "favor" declaração de próprio punho do proprietário do imóvel (titular da conta) onde conste nome completo, assinatura e cópia de documento de identidade ou CPF.

Os documentos necessários para matrícula são:

- Comprovante de residência, preferencialmente conta de luz (original e xerox).

- Cartão do SUS (original e xerox)

- Cartão do Bolsa Família (para família beneficiária).

- Documento original do responsável pela matrícula

-Certidão de Nascimento da criança( original e xerox).

Para consultar a lista com o nome do aluno, o ano e a escola, clique NO LINK.

Da Redação com Ascom - Prefeitura de Sete Lagoas