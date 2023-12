Sete Lagoas: ACI oferece live sobre como melhorar o atendimento com uma boa comunicação

“Como melhorar o atendimento com uma boa comunicação”. Este é o tema do primeiro ACI Qualifica, novo projeto da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Sete Lagoas. A proposta é fazer uma live, a cada mês, na página do Instagram com assuntos que vão qualificar e possibilitar o crescimento profissional dos espectadores. A estreia é no dia 12 de dezembro, às 8h, no @acisetelagoas.

Foto: Divulgação

Com a proximidade do Natal, uma das datas mais importantes para o comércio, a live vai apresentar técnicas e dicas para uma boa comunicação que vão facilitar o processo de venda. O franqueado da escola de oratória Vox2You, Cleiton Matiolo, é o convidado. O jornalista e gerente da ACI, Marcelo Paiva, vai conduzir a conversa que terá duração de 30 minutos com espaço para perguntas dos internautas.

Alguns dos objetivos da associação é treinar, capacitar e oferecer soluções no processo de qualificação profissional para empresas. Com o ACI Qualifica essa abrangência é expandida porque o conteúdo estará disponível na página da entidade no Instagram. Então, basta seguir o @acisetelagoas para acompanhar. A cada mês um novo especialista será o convidado do programa.

A entidade de classe, com o novo projeto, aumenta seu portfólio de atividades para quem busca conhecimento e crescimento. Associados contam, ainda, com um clube de vantagens com vários benefícios e soluções para empresários e colaboradores. Para conhecer as vantagens e mais do associativismo, seja um associado. Mais informações pelo 3771-2345.

Com ACI - SECOM