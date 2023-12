Sisu terá só uma edição por ano a partir de 2024

A partir de 2024, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) passará por uma alteração significativa, com a realização de apenas uma edição por ano, programada para janeiro/fevereiro. O Sisu utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a seleção de novos alunos nas universidades públicas participantes.

A decisão, emanada do Ministério da Educação (MEC), será divulgada ainda esta semana no Diário Oficial da União (DOU), apresentando todos os detalhes e cronogramas relacionados a essa mudança.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Tradicionalmente, ocorre uma "rodada" do Sisu a cada semestre. No entanto, conforme apontado pelo diagnóstico do MEC, as edições do meio do ano enfrentam desafios, como altas taxas de desistência e a existência de vagas remanescentes não preenchidas.

Para abordar essa questão, fontes vinculadas ao MEC indicam a intenção de implementar um processo mais simplificado no meio do ano, destinado principalmente a casos de mudança de curso, sem a inclusão de novas vagas, como ocorre no formato atual

Como funciona a inscrição no Sisu

Os candidatos do Sisu 2024 poderão usar as notas do Enem 2023 para pleitear uma vaga em universidades públicas. O processo seletivo costuma ficar aberto por uma semana.

O aluno deve selecionar duas opções de curso.

A recomendação é consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade (como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais).

É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso.

Ao clicar no curso, aparecem mais detalhes e as modalidades disponíveis.

Em um primeiro momento, não há notas de corte, que só são disponibilizadas no segundo dia.

A nota de corte leva em consideração o número de interessados, as notas desses candidatos e a quantidade de vagas. Como os estudantes podem mudar as opções até o último dia do prazo, as notas de corte parciais oscilam.

Por isso, é preciso ficar atento sempre às notas parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição.

A orientação é acompanhar as notas de corte dos cursos e a sua classificação parcial durante o período de inscrição. Se você perceber que tem pouca chance de conseguir a vaga, pode alterar a escolha do curso.

Quando o prazo de inscrição se encerra, ficam valendo as duas últimas opções salvas.

da redação com G1