Inscrições abertas para licenciatura em filosofia EAD gratuita da UFSJ

A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ está aceitando inscrições de docentes interessados em competir pelas vagas disponíveis no curso de Licenciatura em Filosofia, uma graduação gratuita oferecida na modalidade a distância. Os interessados da comunidade em geral poderão se inscrever em janeiro de 2024 para concorrer às vagas de demanda social.

Imagem: UFSJ

Apesar de ser um curso a distância, as avaliações e outras atividades agendadas serão realizadas nos polos designados. Portanto, é imprescindível que o candidato tenha acesso conveniente ao polo presencial da UFSJ escolhido, para garantir sua presença quando necessário. As opções disponíveis são:

Barroso (MG): Endereço: Rua Joaquim Meireles, 20, 3º andar – Centro – Barroso/MG CEP: 36212-000;

Conselheiro Lafaiete (MG): Rua Padre Teófilo Reyn, 990 – Expedicionários – Conselheiro Lafaiete/MG – CEP: 36407-226;

Ilicínea (MG): Praça Padre João Lourenço Leite, 220 – Centro – Ilicínea/MG – CEP: 37.175-000;

Juiz de Fora (MG): Av. Getúlio Vargas, 200 – Centro – Juiz de Fora/MG – CEP: 36010-110;

Lagoa Santa (MG): Praça Dr. Lund, 33 – Centro – Lagoa Santa/MG – CEP: 33230-076 (antiga escola Dr. Lund);

Nova Serrana (MG): Avenida Dom Cabral, 740 – Jardins do Lago- Nova Serrana/MG – CEP: 35.522-008;

Santa Rita de Caldas (MG): Rua Prefeito Sebastião Januzzi, 20 – Centro – Santa Rita de Caldas/MG – CEP: 37.775-000;

Franca (SP): Avenida Champagnat, 1808, 1º piso, sala 11 – Centro – Franca/SP – CEP: 14400-320;

São João da Boa Vista (SP): Avenida João Osório s/n, Vila Conrado, São João da Boa Vista-SP/ (Prédio da Antiga Escola Santos Cabral) – CEP: 13870-251

Votorantim (SP): Avenida Vereador Newton Vieira Soares, 291 – Centro – Votorantim/SP – CEP: 18110-013.

Inscrições

Até o dia 13 de dezembro de 2023, poderão se inscrever na seleção da UFSJ apenas os professores em exercício da atividade na rede pública de ensino. Já de 23 a 29 de janeiro de 2024 serão abertas as inscrições para os demais interessados.

As inscrições para a seleção do curso de graduação gratuito a distância de Licenciatura em Filosofia podem ser feitas pelo site. No mesmo link estão disponíveis os editais de demais documentos, com mais informações sobre o curso da UFSJ.

Da Redação com Hora Brasil