Escritores mineiros têm até sexta (15) para se inscreve no concurso literário 'Outros Sertões'; setelagoanos podem participar

O concurso literário 'Outros Sertões' está com inscrições abertas até esta sexta-feira (15) para escritores residentes na região denominada por Guimarães Rosa como Caminho da Boiada. A seleção pública realizada pelo Projeto 70 anos de Rosa no Caminho da Boiada visa escolher contos para compor um livro que será lançado no próximo ano. Os interessados podem se inscrever gratuitamente preenchendo o formulário até 15 de dezembro, às 23h59. O edital completo também pode ser consultado no link.

A ideia do concurso é conhecer a literatura contemporânea dos Sertões Mineiros a partir da perspetiva de escritores dos quarenta e dois municípios que integram as regiões denominadas Instâncias de Governança Regional (IGR) Guimarães Rosa, Grutas e Lago Três Marias, também conhecidas como circuitos turísticos que são os realizadores do Projeto 70 anos de Rosa no Caminho da Boiada. O concurso foi lançado em abril de 2023, mas teve de ser adiado devido a imprevistos e reabriu as inscrições no último dia 5. É importante ressaltar que as inscrições realizadas anteriormente continuam válidas e que a relação de trabalhos selecionados será divulgada no dia 27 de dezembro.

O gestor da IGR Guimarães Rosa, Marco André Malaquias, explica que “a obra literária fruto do concurso buscará um olhar sensível sobre esses Outros Sertões, trazendo as peculiaridades que tanto destacou Rosa no cenário mundial, a forma de escrever que se confunde com a forma de falar, a sensibilidade sobre a paisagem árida e tortuosa do cerrado mineiro, suas questões socioambientais e contemporâneas, bem como a relação cultural dessas pessoas

com sua terra”.

Para a presidente da IGR Grutas, Mariela França, “a publicação pretende vocalizar artistas que muitas vezes não tem como publicar seus escritos, autores que, por forte influência de Rosa, mesmo que implicitamente, se dedicaram a ter um olhar atento sobre sua região, pessoas do interior que não acessam o mercado editorial com frequência e querem ter seus escritos registrados para o mundo. Uma oportunidade ímpar no que diz respeito à literatura local, mas também uma chance de dar visibilidade a quem ainda não teve como compartilhar ao mundo suas impressões desses Outros Sertões” . Confira a relação de cidades cujos autores podem enviar trabalhos:

IGR GRUTAS: Lagoa Santa, São José da Lapa, Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas,

Caetanópolis, Paraopeba, Cordisburgo, Jequitibá, Santana de Pirapama;

IGR LAGO DE TRÊS MARIAS: Abaeté, Arapuá, Cedro do Abaete, Matutina, Morada Nova de Minas, Estrela do Indaiá, Paineiras, Serra da Saudade, São Gonçalo do Abaeté, Tiros, Três Marias, Varjão de Minas;

IGR GUIMARÃES ROSA: Aracaí, Buritizeiro, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Ibiaí, Inimutaba, Martinho Campos, Morro da Garça, Pirapora, Pompéu, Ponto Chique, Presidente Juscelino, Santo Hipólito.

Sobre os “70 Anos de Rosa no Caminho da Boiada”

Setenta anos depois, na região denominada “Caminho da Boiada”, uma série de atividades que comemoram o percurso foram pensadas a fim de sensibilizar a comunidade local, bem como atrair visitantes e pesquisadores do mundo todo interessados nesse evento histórico que originou a mais contundente obra da literatura brasileira. Com patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o projeto é uma iniciativa conjunta do Governo do Estado de Minas Gerais e de três Instâncias de Governança Regionais (IGR), popularmente conhecidas como Circuitos Turísticos, Lago de Três Marias, Grutas e Guimarães Rosa. O Caminho da Boiada vem sendo estruturado como destino do turismo cultural e de aventura a partir de parcerias entre iniciativa pública, privada e sociedade civil.

