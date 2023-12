Sete Lagoas: inscrições abertas para processo seletivo nos Correios de Silva Xavier e Fazenda Velha

O Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 30 de novembro, divulgou o Edital 001/2023, que trata do processo seletivo simplificado para abertura de duas vagas mais cadastro de reserva para as agências dos Correios de Silva Xavier e Fazenda Velha. O edital atende aos termos de um convênio existente entre a Prefeitura e a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC nº 087/2021 e TC nº 196/2021).

Foto: Reprodução/ Internet

O cargo é de auxiliar administrativo e a carga horária é de 27,5 horas semanais (cinco horas e meia por dia), de segunda a sexta, com remuneração bruta de R$ 1.320,00. As atribuições e os pré-requisitos dos cargos estão estabelecidos no anexo I que integra o edital. No momento da inscrição o candidato deverá informar que disputa a vaga para Silva Xavier ou para Fazenda Velha, sendo esse um dos critérios de pontuação (20 pontos), além do tempo de experiência profissional comprovada na área administrativa (um ponto para cada seis meses).

As inscrições devem ser realizadas de 11 a 20 de dezembro 2023, exclusivamente por meio do Requerimento Eletrônico de Inscrição. Os candidatos deverão anexar no link da inscrição a documentação comprobatória de todas as informações preenchidas no formulário eletrônico, inclusive cópia dos certificados de conclusão de curso ou declarações de conclusão de curso emitidas por instituições de ensino certificadas. Os documentos deverão ser digitalizados e enviados em um único arquivo, no formato PDF, como anexo no formulário de inscrição, com o limite de 10MB.

Os candidatos aprovados serão classificados conforme a somatória da pontuação. Serão aprovados no Processo Seletivo os candidatos que obtiverem a pontuação mínima na análise curricular. O prazo da contratação será de 12 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período. O edital publicado no DOM apresenta os cinco anexos: pré-requisitos e atribuições, pontuação para análise curricular, modelo de declaração de experiência, documentação e orientações para assinatura de contrato administrativo temporário, e modelo de declaração de residência.

Para se inscrever, clique aqui.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM