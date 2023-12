Hotel em Sete Lagoas disponibiliza vaga de emprego para camareiro

Uma vaga de emprego para Camareiro de Hotel é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Vaga: Camareiro de hotel

Procuramos um Camareiro minucioso com excelentes padrões de limpeza para cuidar de todas as áreas de nossas instalações. O objetivo é melhorar a experiência do cliente ao manter nossas instalações limpas e em ordens.

Atividades:

Arrumar quartos e banheiros de um hotel, limpando-os, trocando lençóis, toalhas e outros acessórios, para mantê-los em perfeito estado de utilização.

Limpeza, arrumação e organização das áreas comuns.

Limpar e arrumar todas as áreas conforme as normas de limpeza e em tempo hábil.

Dar excelente atendimento ao cliente.

Manter equipamentos em boas condições.

Comunicar quaisquer faltas, danos ou problemas de segurança.

Resolver reclamações ou solicitações razoáveis dos hóspedes e informar outros quando necessário.

Verificar os níveis de estoque de todos os bens de consumo.

Cumprir as normas de saúde e segurança e atuar de acordo com as políticas da empresa.

Cobrir folga de Serviços Gerais

Montagem, desmontagem e acompanhamento de limpeza durante os eventos.

Requisitos:

Vaga para o sexo MASCULINO

Experiência profissional comprovada em área relacionada (será um diferencial).

Prestativo e orientado ao serviço ao cliente.

Profissionalismo com rapidez e atenção aos detalhes.

Disponibilidade para trabalho por escala 6X1.

Os interessados encaminhar o currículo para o e-mail tisl.coordenacaorh@goldentulip.com.br.

Da redação