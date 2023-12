Fhemig anuncia novas oportunidades em cargos técnicos e superiores: Vagas na região metropolitana e interior

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos simplificados abertos para seis unidades da região metropolitana e em Ipatinga. São diversas áreas, incluindo enfermagem, médica e até engenharia. Confira todas as oportunidades e os prazos para as inscrições:

Centro Mineiro de Toxicomania (CMT) – inscrições até 18/12

uma vaga para assistente social, 30 horas semanais;

uma vaga para enfermeiro, 40 horas semanais;

uma vaga para técnico em enfermagem, 30 horas semanais.

Para saber mais, acesse o edital.

Administração Central (ADC) – inscrições até 19/12

Três vagas para engenheiros eletricistas, 40 horas semanais.

Mais informações no edital.

Maternidade Odete Valadares (MOV) – inscrições até 19/12

Uma vaga para médico psiquiatra, 12 horas semanais;

Uma vaga para médico ginecologista e obstetra, 24 horas semanais.

Para saber mais, acesse o edital.

Hospital Cristiano Machado (HCM) – inscrições até 19/12

Uma vaga para terapeuta ocupacional, 30 horas semanais.

Acesse o edital e saiba mais.

Instituto Raul Soares (IRS) – inscrições até 19/12

Duas vagas para assistentes sociais, 40 horas semanais;

Uma vaga para farmacêutico hospitalar, especialista em farmácia clínica, 40 horas semanais;

Uma vaga para técnico em farmácia, 40 horas semanais.

Mais informações pelo edital.

MG Transplantes – inscrições até 20/12

Uma vaga para enfermeiro, 40 horas semanais.

Saiba mais pelo edital.

Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação: www.fhemig.mg.gov.br. É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

