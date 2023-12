MGI anuncia alterações no cronograma do 'Enem dos Concursos'; veja como ficou

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou nesta quinta-feira (14) alterações no cronograma do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como "Enem dos Concursos".

O edital do concurso, com todas as regras do certame, será divulgado em 10 de janeiro de 2024. As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro. A prova será aplicada em 5 de maio em 217 cidades do Brasil.

A mudança no cronograma foi feita para atender a demanda dos candidatos, que solicitavam mais tempo para estudar. A prova agora será realizada em 217 cidades, o que visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade. Em Minas Gerais, as provas serão aplicadas nas cidades de Betim e Contagem.

O concurso unificado vai selecionar candidatos para cargos de nível médio, técnico e superior em órgãos públicos de todo o Brasil.

