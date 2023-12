Inscrições abertas para mais de duas mil vagas gratuitas na Escola de Esportes e nos Cursos de Arte e Cultura do Sesc em Minas

Estão abertas as inscrições para mais de duas mil vagas gratuitas na Escola de Esportes e nos Cursos de Arte e Cultura em 15 unidades do Sesc em Minas para o ano de 2024. Os interessados têm até o dia 13 de janeiro para se inscreverem, com prioridade para trabalhadores do comércio e seus dependentes, cuja renda não ultrapasse três salários mínimos, conforme os critérios do Programa de Comprometimento com a Gratuidade (PCG).

Foto: SESC Minas Gerais

No total, serão disponibilizadas 808 vagas nos cursos de Arte e Cultura, distribuídas nas unidades do Sesc em Almenara, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Palladium, Paracatu, Patos de Minas, Poços de Caldas, Santa Luzia, Santa Quitéria (BH), Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia. Os cursos se dividem entre música, dança, artes cênicas e artes visuais, com as seguintes modalidades: Canto, Canto Coral, Teclado, Violão, Viola Caipira, Musicalização e Musicalização para Bebês, Percussão, Dança Livre, Danças Populares, Balé, Dança de Salão, Dança Contemporânea, Danças Urbanas, Jazz, Circo, Teatro, Desenho e Ilustração.

Por sua vez, a Escola de Esportes oferecerá 1.328 vagas em Almenara, Contagem, Montes Claros, Paracatu, Santa Luzia, Sete Lagoas, Venda Nova, Santa Quitéria (BH) e Uberaba. As modalidades incluem Futsal, Futebol, Lutas (Judô e Karatê), Iniciação Esportiva, Natação e Voleibol.

Após o encerramento das inscrições gratuitas, novas vagas serão disponibilizadas para o público geral com valores acessíveis.

Confira as modalidades oferecidas em cada unidade do Sesc em Minas. Acesse o site.

Como se inscrever

A pré-candidatura para as bolsas integrais deve ser feita por meio do formulário disponível no site. Já a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, onde o cliente vai contar com o suporte na hora de preencher a inscrição. Os selecionados no processo serão contactados pela própria unidade para efetivação da matrícula.

Informações detalhadas sobre as etapas do processo estão disponíveis no Edital.

Sobre as atividades

Os Cursos de Arte e Cultura são voltados para a iniciação artística ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento pessoal, social e autônomo, trabalhando fatores como consciência corporal, coordenação motora e criatividade, por meio das vivências e aprendizados das mais diversas linguagens. São atividades nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Música e Teatro, em várias unidades de BH e do interior do Estado.

Já o Sesc Escola de Esportes é destinado ao público de todas as idades, desde crianças a partir de três anos de idade até adultos. Presentes em unidades da capital e do interior, os cursos são orientados por profissionais habilitados, que contribuem para o aluno desenvolver ao máximo suas capacidades físicas, habilidades motoras e fundamentos técnicos e táticos da modalidade escolhida.

Da Redação com SESC Minas Gerais

{modul[1330]}