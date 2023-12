Iveco abre vagas de estágio com bolsa-estágio de R$ 1.500; veja como se candidatar

O Iveco Group, grupo do qual faz parte a IVECO, montadora de veículos pesados sediada em Sete Lagoas, Minas Gerais, abriu 24 vagas de estágio em Minas Gerais e São Paulo. As oportunidades são para estudantes de 14 cursos diferentes, com previsão de conclusão entre junho de 2026 e julho de 2028.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Para se candidatar, é necessário ter conhecimento do pacote Office e disponibilidade para atuar em Sete Lagoas, Nova Lima, Contagem ou São Paulo (capital). As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2024.

O modelo de atuação será híbrido, com exigência de oito a 12 dias presenciais por mês, com jornada de 7h por dia e intervalo de 1h. A bolsa-estágio é de R$ 1.500, acompanhada de uma série de benefícios, como assistência médica, odontológica, transporte/fretado, incentivo idioma, Gympass, seguro de vida, auxílio refeição ou alimentação na planta, kit natalino, auxílio home office e desconto na compra de carros da Stellantis.

As áreas das vagas ofertadas são:

Administração de Empresas

Análise de Sistemas de Informação

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Comunicação (Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Jornalismo)

Direito

Engenharia (todas)

Marketing

Pedagogia

Psicologia

Redes de Computadores

Tecnologia da Informação

A seleção é dividida em etapas: inscrição, prova online (raciocínio lógico e game), fit cultural, entrevista por competência online e entrevista com o gestor online ou presencial (na respectiva localidade). A contratação está prevista para maio de 2024.

Os interessados podem se inscrever no site da IVECO.

Da redação

Fonte: Itatiaia