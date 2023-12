INSS abre 1,6 mil vagas de estágio em todo o país; veja como participar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu 1.600 vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico e superior. A jornada de estágio variam de 20 a 30 horas, com bolsa de até R$ 1,1 mil e auxílio transporte.

Crédito: Fabiane de Paula

As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o próximo dia 31 de dezembro. Após isso, o selecionado participará de um processo seletivo no órgão.

Requisitos

Ter no mínimo 16 anos;

Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos maiores de 18 anos);

Estar regulamente matriculado, com frequência efetiva;

Residir na mesma cidade do está escolhido.

Cursos

Ensino Técnico

Técnico em Eletrotécnica integrado ao ensino médio;

Técnico em Administração;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;

Técnico em Recursos Humanos.

Ensino Superior

Bacharel em Segurança Pública;

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Arquivologia;

Ciência da Computação;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Ciências Sociais;

Comunicação Social – Jornalismo;

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda;

Design;

Direito;

Engenharia Civil;

Engenharia da Computação;

Engenharia de Produção;

Engenharia de Redes de Comunicação;

Engenharia Mecânica;

Letras;

Pedagogia;

Psicologia;

Relações Internacionais;

Serviço Social;

Sistemas de Informação;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Tecnologia em Rede de Computadores;

Tecnólogo em Gestão Pública;

Tecnólogo em Recursos Humanos;

Turismo.

Com BHAZ