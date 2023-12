Sete Lagoas: Escola Técnica Municipal divulga resultado do processo seletivo para o 1º semestre de 2024

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas divulgou o resultado do processo seletivo do 1º semestre de 2024 que oferece vagas em oito cursos profissionalizantes. As provas foram aplicadas no último dia 3 para centenas de cadidados inscritos. Os aprovados devem efetuar matrículas nos dias 3 de 4 de janeiro.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

São ofertadas 20 vagas nos seguintes cursos:

Administração

Edificações

Eletrônica

Eletrotécnica

Enfermagem

Meio Ambiente

Metalurgia

Química

O resultado final com a lista da ordem de classificação está disponível no site da instituição. Cada curso oferece 20 vagas e também foram divulgados os nomes da lista de espera. A primeira chamada será os dias 3 e 4 de janeiro.

A matrícula de todos os candidatos aprovados na primeira chamada será realizada na secretaria da Escola Técnica, de 13h30 às 18h30.

No ato, os alunos devem apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

Certidão de nascimento ou casamento

Histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou declaração de conclusão do Ensino Médio

Carteira de identidade

CPF

Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone recente)

Comprovante de quitação do serviço militar (maiores de 18 anos)

Duas fotos 3x4.

Informações pelos telefones, que também são WhatsApp, (31) 3773-0424 e (31) 3773-8715 ou pelo e-mail processoseletivo@etmsl.com.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM