Prefeitura de Sete Lagoas abre concurso público com 53 vagas para vários cargos de Ensino Fundamental a Superior

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social - tornou público, no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 20 de dezembro, o Edital Nº 03/2023, que cria concurso público para o provimento de cargos do Quadro de Servidores da Prefeitura de Sete Lagoas (exceto as secretarias municipais de Saúde e Educação).

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O certame, realizado pela Fundep e com validade de dois anos, será composto de provas objetivas, prova discursiva e prova de títulos. O edital completo está disponível no site da Prefeitura e da Fundep Serão ao todo 53 vagas efetivas, com três delas destinadas a pessoas com deficiência. Há vagas para todos os níveis educacionais, do fundamental incompleto ao superior completo.

Os valores de inscrição variam em função do cargo pretendido, sendo de R$ 40 para cargos de Nível Fundamental, de R$ 50 para cargos de Nível Médio e de R$ 80 para cargos de Nível Superior. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, de 9h do dia 27 de fevereiro de 2024 às 17h do dia 27 de março de 2024 pelo site da Fundep. Candidatos inscritos no CadÚnico do Governo Federal têm o benefício da isenção da taxa de inscrição, que deve ser requerida exclusivamente a partir das 9h do dia 27 de fevereiro de 2024 até às 23h59 do dia 01 de março, também pelo site da Fundep.

A aplicação da Prova Objetiva para todos os cargos ocorrerá no dia 28 de abril de 2024 e será realizada em Sete Lagoas nos turnos da manhã e da tarde, dependendo do cargo escolhido, em local ainda a ser informado. Já a Prova Discursiva será aplicada apenas para o cargo de Técnico de Nível Superior Auditor Técnico Fiscal de Tributos Municipais, na mesma data e horário de realização da Prova Objetiva. A segunda etapa será constituída de Prova de Títulos para os cargos de nível superior, e serão avaliados somente os títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva e Discursiva. Os conteúdos programáticos de preparação para as provas constam no Anexo IV do edital.

Cargos

Há vagas para Ensino Fundamental:

Borracheiro, Pedreiro de Acabamento, Auxiliar de Educador, Eletricista e Mecânico de Veículos (com uma vaga cada, salário base de R$ 1.320,00/40h);

Vagas para Ensino Médio:

Agente Executivo Governamental (18 vagas com salário base de R$ 1.920,00/40h)

Almoxarife (duas vagas e salário base de R$ 1.320,00/27h30)

Educador (uma vaga e salário base de R$ 1.320,00/40h)

Vagas para Nível Superior:

Administrador de Empresas (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h)

Analista de Infraestrutura de TI (uma vaga e salário base de R$ 4.872,92/40h)

Analista de Sistemas (duas vagas e salário base de R$ 2.436,46/20h)

Arquiteto (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h)

Auditor de Controle Interno (uma vaga e salário base de R$ 2.880,70/40h)

Auditor Técnico Fiscal de Tributos Municipais (cinco vagas e salário base de R$ 4.872,92/40h)

Contador (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h)

Economista (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h)

Engenheiro Agrônomo (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h)

Engenheiro Ambiental (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h)

Engenheiro Civil (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h)

Engenheiro Florestal (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h)

Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental (quatro vagas e salário base de R$ 2.112,00/40h)

Historiador (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h)

Psicólogo (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h)

Técnico Social (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h).

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM