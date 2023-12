Educação Municipal promove oficinas de robótica em parceria com Sesi Minas

Foram realizadas, nos dias 18 e 20 de dezembro, as oficinas do projeto Robótica Day, em parceria com o Sesi Sete Lagoas, nas escolas municipais Jacinto Godoy e Professor Edson Abreu. A assistente de Tecnologias Educacionais do Sesi, Camila Brandão, ministrou as oficinas. O projeto teve início em outubro de 2023 nas escolas estaduais de Minas Gerais, sendo oferecido para o 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental.

Foto: Divulgação

O objetivo do projeto é proporcionar ao aluno uma aula demonstrativa de robótica educacional trabalhando o raciocínio lógico, resolução de problemas, trabalho em equipe, uso das tecnologias de forma significativa, além de organização e concentração. Os alunos foram organizados em grupos de quatro a seis crianças na montagem do robô Walle, do filme Wall.E, com o kit de Lego AV3. Além do kit, foi utilizado um tablet por cada grupo com as instruções de montagem.

Para Camila Brandão, é gratificante ver o empenho dos alunos e a satisfação em realizar um projeto inovador no ambiente escolar. "A robótica educacional, ainda que pouco abrangente no cenário público, oportuniza e estimula o interesse, fazendo com que o aluno busque outras formas de aplicar o conhecimento adquirido nas oficinas. Em 2023 iniciamos o Robótica Day e as projeções para os próximos anos é que seja realizado no mínimo duas vezes ao ano e atinja o maior número de escolas municipais no estado", explica a assistente.

Delma Maria Duarte, diretora da E.M. Professor Edson Abreu, destaca que o convite para a oficina Robótica Day permitiu uma experiência envolvente para os alunos, estimulou as habilidades motoras e cognitivas e trabalhou vários componentes curriculares. "Os professores ficaram motivados e envolvidos na proposta e participaram ativamente da atividade. Espero que esse projeto seja algo que possa ser implementado no município, pois permitiria ampliar as oportunidades para os alunos da rede", destaca.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, as metodologias educacionais ativas, como a robótica, permitem mudar a maneira como o ensino é conduzido. "Observamos que o trabalho em equipe foi bem evidenciado pela proposta e foram observadas as inteligências múltiplas e também posturas de liderança entre os componentes das equipes formadas pelos alunos", completa.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM