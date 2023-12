Sete Lagoas: SAAE divulga resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição de processo seletivo

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas divulgou no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 26 de dezembro, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do seu processo para 11 cargos com 58 vagas e ainda formação do cadastro de reserva. O processo é regulamentado pelo Edital nº 001/2023.

Foto: Reprodução

A lista apresenta o nome de todos que solicitaram o pedido de isenção por ordem alfabética, o cargo a ser concorrido e a confirmação de deferimento ou indeferimento. O interessado que não conseguiu o benefício pode apresentar recurso nesta quarta-feira, 27, ou na quinta-feira, 28, no site www.w2consultores.com.br , onde deverá acessar o “portal do candidato”.

Os cargos oferecidos são: Assessor Administrativo, Almoxarife, Assessor de Engenharia, Assessor de Laboratório, Auxiliar de Fiscalização de Serviços Gerais, Engenheiro Civil, Leiturista, Operador de Casa de Máquinas e Reservatórios, Operador de Máquinas Pesadas, Pintor e Soldador. O prazo de inscrições, de maneira online, foi aberto no dia 20 e será finalizada no dia 8 de janeiro.

O processo será realizado em etapas de acordo com o cargo. Para alguns haverá apenas prova objetiva, mas em outros será avaliada a experiência profissional, os títulos e realização de prova prática. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais com vencimento entre R$ 1.320,00 a R$ 1.440,34. Também há vagas especiais para pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições serão realizadas no site www.w2consultores.com.br com valores que variam de R$ 40 a R$ 70. Informações pelo telefone (31) 2106-0132 ou pelo email rh@saaesetelagoas.com.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM