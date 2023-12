Concursos públicos em 2024: Prefeitura de Sete Lagoas, Polícia Civil e mais; confira

O ano de 2024 já começa com uma séria de concursos públicos na mira dos concurseiros. Além do Concurso Público Unificado do governo federal, que vai contar com vários órgãos nacionais, há também o concurso municipal da Prefeitura de Sete Lagoas.

Concurso da Prefeitura de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas, em Minas Gerais, vai abrir concurso público para 53 vagas efetivas, com três delas destinadas a pessoas com deficiência. Há vagas para todos os níveis educacionais, do fundamental incompleto ao superior completo.

As inscrições serão abertas em 27 de fevereiro e vão até 27 de março. A taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 80, de acordo com o cargo pretendido.

As provas serão realizadas em 14 de maio.

Petrobras

A Petrobras vai abrir concurso público para 6.412 vagas em nível técnico, com salário inicial de R$ 5.878,82. São 916 vagas efetivas e outras 5.496 para o cadastro de reserva. Dessas, 20% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras.

As inscrições serão abertas em 28 de dezembro e vão até 31 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 62,79.

As provas serão realizadas em 21 de maio.

Polícia Civil de Minas Gerais

O governo estadual autorizou a abertura do processo para preencher 255 vagas para a Polícia Civil de Minas Gerais: 54 para delegado, 165 para investigador, 26 para perito criminal e dez para médicos-legista.

A previsão é que o edital do concurso seja publicado no primeiro semestre de 2024.

Concurso Nacional Unificado (ENEM dos concursos)

O governo federal vai realizar em 2024 o Concurso Nacional Unificado, que vai oferecer 6.640 vagas em diversos órgãos e entidades públicas federais.

As provas serão realizadas em 5 de maio.

Veja os órgãos participantes e o número de vagas disponibilizadas em cada um:

Funai - 502 Incra - 742 Mapa - 520 MGI e transversais - 1480 MS - 220 MTE - 900 ANTAQ - 30 MDIC - 110 PREVIC - 40 ANEEL - 40 ANS - 35 IBGE - 895 MJSP - 130 MCTI - 296 MINC - 50 AGU - 400 MEC - 70 MDHC - 40 MPI - 30 MPO - 60 INEP - 50



Alguns órgãos já divulgaram detalhes sobre o certame, confira:

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) terá 152 vagas destinadas ao ensino médio e 350 a cargos com exigência de nível superior. As remunerações serão de R$ 5.349,07 para o cargo de ensino médio e R$ 6.420,87 para nível superior.

terá 152 vagas destinadas ao ensino médio e 350 a cargos com exigência de nível superior. As remunerações serão de R$ 5.349,07 para o cargo de ensino médio e R$ 6.420,87 para nível superior. As 35 vagas da Agência Nacional de Saúde Suplementar serão para o cargo de Especialista em Regulação. O salário inicial deve ser superior a R$ 16 mil.

serão para o cargo de Especialista em Regulação. O salário inicial deve ser superior a R$ 16 mil. No Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), os salários devem variar entre R$ 3,7 mil e R$ 10,2 mil, de acordo com os níveis exigidos para os cargos - médio e superior.

os salários devem variar entre R$ 3,7 mil e R$ 10,2 mil, de acordo com os níveis exigidos para os cargos - médio e superior. No Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as vagas serão para o cargo de pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais.

Fonte: O Tempo e Prefeitura de Sete Lagoas