Caixa anuncia concurso público para 2024 com salários de até R$ 3.762,00

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira (27) que abrirá um novo concurso público no próximo ano. As vagas serão destinadas ao cargo de técnico bancário, para candidatos com ensino médio completo.

Caixa Econômica Federal, Avenida Raquel Teixeira Viana, 1085, Canaan) / Foto: SeteLagoas.com.br

O edital ainda não foi publicado, mas a instituição já confirmou que a remuneração inicial será de R$ 3.762,00. Além do salário base, os servidores da Caixa contam ainda com uma série de benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e exames médicos. A previsão é que o edital seja publicado no início de 2024.

Da redação