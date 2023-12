Fhemig oferece mais de 130 vagas em Belo Horizonte, Patos de Minas e Juiz de Fora; Inscrições começam hoje (28)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) tem vagas abertas por meio de processos seletivos simplificados para contratar profissionais no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (que inclui os hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins) e no MG Transplantes, localizados em Belo Horizonte.

Foto: Fábio Marchetto/Divulgação

Além disso, há oportunidades disponíveis no Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, e no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas. Confira os detalhes:

Hospital Regional Antônio Dias - inscrições de 28/12/2023 a 10/1/2024

Uma vaga para farmacêutico bioquímico ou biomédico, 40 horas semanais.

Outros detalhes neste link.

MG Transplantes - inscrições até 29/12/2023

Edital 239 oferece duas vagas para médicos reguladores, 24 horas semanais.



Mais informações neste link.



Edital 240 oferece uma vaga para biomédico, farmacêutico bioquímico ou generalista, 30 horas semanais.



Outros detalhes neste link.





Hospital Regional João Penido - inscrições até 29/12/2023

- Uma vaga para anestesiologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião pediátrico, 24 horas semanais;



- Uma vaga para ginecologista e obstetra, 24 horas semanais;



- Uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho, 40 horas semanais;



Mais informações neste link.

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência - inscrições até 27/12/2023

- Sete vagas para anestesiologistas, 12 horas semanais;

- 17 vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;



- Uma vaga para cirurgião de mão, 24 horas semanais;



- Uma vaga para cirurgião geral, 24 horas semanais;



- Duas vagas para cirurgiões pediátricos, 24 horas semanais;



- 13 vagas para cirurgiões plásticos, 24 horas semanais;



- Duas vagas para cirurgiões vasculares, 24 horas semanais;



- Uma vaga para médico clínico, 12 horas semanais;



- Duas vagas para médicos clínicos, 24 horas semanais;



- Duas vagas para médicos do trabalho, 24 horas semanais;



- Uma vaga para médico especialista, 24 horas semanais;



- 17 vagas para médicos generalistas, 12 horas semanais;



- 11 vagas para médicos generalista, 24 horas semanais;



- Duas vagas para infectologistas, 24 horas semanais;



- Uma vaga para intensivista, 24 horas semanais;



- Uma vaga para intensivista, 12 horas semanais;



- Duas vagas para neurocirurgiões, 12 horas semanais;



- Seis vagas para neurocirurgiões, 24 horas semanais;



- Uma vaga para neurologista, 24 horas semanais;



- Uma vaga para nutrologista, 24 horas semanais;



- Duas vagas para oftalmologistas, 24 horas semanais;



- Uma vaga para ortopedista, 12 horas semanais;



- Uma vaga para ortopedista e traumatologista, 12 horas semanais;



- Cinco vagas para ortopedistas e traumatologistas, 24 horas semanais;



- Três vagas para otorrinolaringologistas, 24 horas semanais;



- Duas vagas para pediatras, 12 horas semanais;



- 19 vagas para pediatras, 24 horas semanais;



- Uma vaga para radiologista, 12 horas semanais;



- Três vagas para radiologistas, 24 horas semanais;



- Uma vaga para reumatologista, 24 horas semanais.





Outros detalhes neste link.



Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação: www.fhemig.mg.gov.br.

É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

Da Redação com Fhemig