Sisu 2024 terá apenas uma edição e inscrições começam em janeiro

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terá apenas uma edição anual a partir de 2024. A mudança foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira (29).

Foto: Reprodução/ Internet

Até então, o Sisu era realizado duas vezes ao ano, no início de cada semestre. No entanto, o governo federal avalia que a segunda rodada não recebia uma procura relevante.

No Sisu, estudantes podem se inscrever para universidades públicas de todo o país usando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o edital, os candidatos podem se inscrever em até duas opções de vaga.

As vagas são disputadas por ampla concorrência e reservas para cotistas por situação financeira ou raça.

O cronograma do Sisu 2024 é o seguinte:

Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024

de 22 a 25 de janeiro de 2024 Resultado da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024

30 de janeiro de 2024 Matrículas: de 1º a 7 de fevereiro de 2024

de 1º a 7 de fevereiro de 2024 Lista de espera: manifestação de interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro

manifestação de interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro Resultado das listas de espera: datas definidas por cada universidade

