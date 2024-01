O regime acadêmico é de tempo integral e abrange seis semestres letivos, com a exigência de estágio supervisionado. Frederico Passos, chefe-geral da Epamig ITAP, enfatiza que os cursos superiores tecnológicos, como qualquer graduação, precisam equilibrar cargas horárias entre conteúdos fundamentais e práticos. Nos cursos tecnológicos, essa integração permite que os graduados saiam mais preparados para o mercado de trabalho ou para empreender.

O curso de Tecnologia em Laticínios visa capacitar profissionais para planejar, implementar, executar e avaliar processos ligados ao processamento, industrialização e preservação de leite e seus derivados, desde a matéria-prima até o produto final. Com o respaldo do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, estabelecido em 1935, reconhecido por suas pesquisas, ensino e disseminação de tecnologias na área de Leite e Derivados na América Latina.

Enquanto isso, o curso de Tecnologia em Agropecuária de Precisão é pioneiro no Brasil nesse enfoque. Robson de Assis Souza, coordenador de Ensino da Epamig ITAP, destaca que a estrutura curricular e a proposta do curso foram desenvolvidas para atender à crescente demanda por profissionais que unam conhecimento teórico com a aplicação prática da tecnologia no cotidiano das propriedades.

O currículo do curso abarca aspectos agronômicos, como nutrição de plantas, controle de pragas e doenças, e práticas culturais, além de conhecimentos zootécnicos, como nutrição animal, melhoramento genético e manejo ambiental. Thiago Furtado, coordenador do curso da Epamig ITAP, ressalta que os alunos têm acesso a uma ampla variedade de equipamentos de última geração presentes no mercado. Isso inclui experiências práticas, como monitoramento e pulverização utilizando drones, operação de tratores autônomos, análise de dados, utilização de sensores no campo e outras tecnologias inovadoras.

Robson Souza acrescenta que essa combinação entre teoria e prática permite que os estudantes desenvolvam habilidades necessárias para enfrentar os desafios atuais no setor agropecuário. Ele enfatiza que essa não é uma profissão do futuro, mas sim do presente, citando exemplos de alunos que se destacaram em estágios não obrigatórios pela expertise técnica e prática nas atividades do dia a dia em empresas da região Centro-Oeste de Minas.