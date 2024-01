Prazo para matrículas no Trilhas de Futuro é prorrogado até 9 de janeiro

O prazo para matrículas na quarta edição do Trilhas de Futuro, projeto do Governo de Minas, foi prorrogado até 9 de janeiro de 2024. O prazo original era 3 de janeiro.

Os candidatos selecionados devem comparecer à unidade de ensino para a qual foram encaminhados, levando a documentação necessária para efetivar a matrícula e garantir a sua vaga no curso técnico gratuito.

Nesta edição, o projeto oferece 50 mil vagas para formações profissionais gratuitas, com 89 opções de cursos em 126 municípios mineiros. Estudantes recebem ajuda de custo para alimentação e transporte.

No ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:

Carteira de identidade ou certidão de nascimento;

CPF;

Comprovante de residência no nome de um dos pais/responsáveis ou do estudante, quando maior de idade;

Declaração de escolaridade, com indicação da etapa que o estudante está cursando. Quando ainda estiver no ensino médio; declaração de conclusão ou histórico escolar, no caso de egresso do ensino médio.

Critérios de seleção

A seleção dos candidatos foi realizada de acordo com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições e cursos prioritários sempre respeitando a seguinte ordem de prioridade:

Estudantes que estejam cursando o 1º ano do ensino médio na rede pública estadual em 2023, desde que entreguem documento com a comprovação da matrícula no 2º ano do ensino médio no ano de 2024 nos prazos previstos nesta resolução;

Estudantes que estejam cursando o 2º ano do ensino médio na rede pública estadual em 2023;

Estudantes que estejam cursando o 3º ano do ensino médio na rede pública estadual em 2023;

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio na rede pública estadual em 2023;

Estudantes que estejam cursando o 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (Emti) na rede pública estadual em 2023, desde que seja inscrito para vaga no noturno e que entreguem documento com a comprovação da matrícula no 2º ano do ensino médio no ano de 2024 nos prazos previstos nesta resolução;

Estudantes que estejam cursando o 2º ano do Ensino Médio em Tempo Integral, desde que seja inscrito para vaga no noturno;

Estudantes que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio em Tempo Integral, desde que seja inscrito para vaga no noturno;

Estudantes que estejam cursando o 1º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal em 2023, desde que entreguem documento com a comprovação da matrícula no 2º ano do ensino médio no ano de 2024 nos prazos previstos nesta resolução;

Estudantes que estejam cursando o 2º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal em 2023;

Estudantes que estejam cursando o 3º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal em 2023;

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio na rede pública federal ou municipal;

Estudantes que estejam cursando o 1º ano do ensino médio na rede particular em 2023, desde que entreguem documento com a comprovação da matrícula no 2º ano do ensino médio no ano de 2024 nos prazos previstos nesta resolução;

Estudantes que estejam cursando o 2º ano do ensino médio na rede particular em 2023;

Estudantes que estejam cursando o 3º ano do ensino médio na rede particular em 2023;

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio na rede particular;

Egressos do ensino médio, oriundos de qualquer rede;

Estudantes que já foram matriculados na primeira edição do Trilhas de Futuro (Edital de Credenciamento SEE nº 01/2021) e cancelaram a matrícula;

Estudantes cursando o ensino superior;

Estudantes com ensino superior completo.

Os interessados que não foram classificados na chamada regular do Trilhas de Futuro poderão se inscrever, entre os dias 16 a 22/1, para as vagas remanescentes.

Dessa forma, os candidatos, que são elegíveis a participar do programa, de acordo com os critérios previstos na Resolução SEE Nº 4.915, poderão tentar uma nova oportunidade para uma das vagas ainda disponíveis no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

