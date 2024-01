Prefeitura divulga classificação de inscritos no processo seletivo de cargos na Educação

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura divulgou nesta terça-feira, 2 de janeiro, a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para contratação da Educação para o exercício 2024.

Foto: ASCOM/ Prefeitura de Sete Lagoas

A classificação pode ser consultada no site oficial da Prefeitura pelo link http:// processoseletivoeducacao2024. setelagoas.mg.gov.br/ classificacao10.php. Para saber sua posição, o inscrito deve clicar no cargo a ser consultado e em seguida definir em qual habilitação a consulta deve ser realizada. Vale lembrar que são cargos que não foram preenchidos pelo Concurso da pasta, realizado no ano passado.

Cargos

PEB com atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais e PEB com atuação nos Anos Finais; Instrutor de Oficina Pedagógica, Tradutor de Braille, Intérprete de LIBRAS e Linguagem de Sinais, Motorista, Técnico de Nutrição e Dietética e Bibliotecário.

O edital Nº 17/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), do dia 10 de novembro e as inscrições ficaram abertas de 4 a 15 de dezembro de 2023. A classificação do candidato não implica direito à contratação, cabendo ao Município, exclusivamente, a decisão das convocações para provimento das necessidades, através de editais de chamada pública.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM