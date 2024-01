Petrobras suspende concurso público para ampliar número de cidades onde provas serão aplicadas; entenda

A Petrobras suspendeu o concurso público que abriria mais de 6 mil vagas. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial da União.

Foto: Divulgação/ Petrobras

Segundo a estatal, a suspensão aconteceu para que o número de cidades onde as provas serão aplicadas possa ser ampliado. Inicialmente, as provas seriam aplicadas em 18 capitais brasileiras. Com a ampliação, a Petrobras pretende realizar as provas em todas as capitais do país, além de outras cidades.

As inscrições já feitas no concurso serão mantidas. Os candidatos que já se inscreveram poderão alterar o local de prova até o prazo final das inscrições.

A Petrobras prevê que as inscrições voltem a ser permitidas na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro.

