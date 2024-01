Concursos públicos federais com salários de até R$ 22 mil abrem inscrições em janeiro; confira

O governo federal deve abrir sete concursos públicos federais em janeiro, com um total de 8.290 vagas. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior, em diferentes áreas e órgãos.

O destaque é o Concurso Nacional Unificado, que oferta 6.640 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. O edital está previsto para sair no dia 10 de janeiro.

Outros concursos com editais previstos para este mês são:

Concurso Nacional Unificado

Com salários de até R$ 22 mil, contará com 6.640 vagas para os níveis médio, técnico e superior em diferentes cargos. O edital está previsto para sair no dia 10 de janeiro. Informações: gov.br/gestao/pt-br/concursonacional

Concurso da Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações está com 50 vagas para nível superior para os cargos de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. O salário é de cerca de R$ 16.413,35. Informações: cebraspe.org.br/concursos/ANTT_23

Concurso ANA

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) oferece 40 vagas, com salários de 16.413, 35 para nível superior para especialistas em regulação de recursos hídricos. O edital deve ser divulgado até a segunda quinzena de janeiro. Informações: gov.br/ana/pt-br

Concurso Anvisa

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com 50 vagas abertas, de nível superior, para especialistas em regulação e vigilância sanitária. Os salários são de R$ 16.413,35. O edital ainda não saiu. Informações: gov.br/anvisa/pt-br

Concurso Banco Central

Serão 100 vagas para o nível superior, destinadas aos cargos de analista de tecnologia da informação, economia e finanças. Os salários são de cerca de R$ 21 mil. Haverá cotas para negros e pessoas com deficiência. O edital deve sair até o dia 15 de janeiro e a previsão é que as provas sejam aplicadas em maio. Informações: bcb.gov.br

Concurso CVM

O Ministério da Gestão e Inovação vai oferecer 60 vagas, sendo 40 para o cargo de analista e 20 para inspetor, com formação em níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 4.750,20 a R$ 20.924,80. De acordo com o prazo limite de seis meses para a publicação do edital desde o anúncio, a previsão é que ele seja divulgado em janeiro. Informações: gov.br/cvm.

Concurso STN

A Secretaria do Tesouro Nacional vai abrir 40 vagas para os cargos de auditor federal de finanças e controle, em diferentes áreas de especialização, com nível superior. O salário inicial para o cargo é de R$ 20.924,80. Informações: gov.br/tesouronacional

As inscrições para os concursos devem ser abertas nos próximos dias. Os interessados devem ficar atentos aos sites dos órgãos responsáveis para mais informações.

Da redação com O Tempo