Frigorífico em Sete Lagoas está com duas vagas em aberto para Auxiliar de Expedição e Auxiliar de Produção

Frigorífico em Sete Lagoas está com vagas para o sexo masculino em aberto sos setores Auxiliar de Expedição e Auxiliar de Produção. Se atente às informações sobre as vagas:

Auxiliar de Expedição

Detalhes da vaga: Efetuar cortes, pesagem, separação e embalagens de produtos. Executar carregamento de produtos e carcaças.

Requisitos: Sexo masculino. Não é necessário experiência

Salário mensal: Divulgado na entrevista

Benefícios: Vale transporte, seguro de vida, restaurante da empresa, assistência médica/ odontológica e convênio com Farmácia

Horário de trabalho: Domingo a Sexta-feira de 18:00 as 01:55 com folga aos Domingos conforme escala.

Interessados enviar currículo para: recrutamento7l@yahoo.com. Colocar no assunto o título da vaga: Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Produção

Detalhes da vaga: Abate de animais de médio e grande porte

Requisitos: Sexo masculino. Não é necessário experiência

Salário mensal: Divulgado na entrevista

Benefícios: Vale transporte, seguro de vida, restaurante da empresa, assistência médica/ odontológica e convênio com Farmácia

Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira de 06:00 as 15:48

‌Interessados devem enviar currículo para: recrutamento7l@yahoo.com. Colocar no assunto o título da vaga o cargo de sua escolha,.

