Hotel em Sete Lagoas divulga vaga para garçom

Um hotel em Sete Lagoas está com oportunidade aberta para garçom, veja os detalhes e como se candidatar:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Cargo: Garçom

Pré-requisitos:

Ter boa comunicação e ser dinâmico.

Ser responsável e ter comprometimento com o trabalho.

Trabalhar em escala 6x1 - 13:40 às 22:00

Experiência será um diferencial.

Atribuições:

Recepcionar e atender os hóspedes e clientes, organização, limpeza e reposição dos materiais e utensílios sob sua responsabilidade, visando o bom desenvolvimento de sua área de atuação, realizar a limpeza do salão e a esterilização de materiais, realizar a reposição do Buffet, organizar armários e balcões, retirar o lixo, organizar a sala de material de eventos, organizar mesas do restaurante, auxiliar no atendimento ao cliente em assuntos pertinentes à sua área de atuação, verificar as ordens de serviço, atendimento de demanda de eventos, grupos, café da manhã, atender os pedidos dos clientes, organizar e monitorar áreas internas e materiais sob sua responsabilidade, servir alimentos e bebidas aos hóspedes nas dependências do Hotel, realizar o fechamento do bar, emitir cupom fiscal e solicitar assinatura do cliente, etc.

Benefícios e Remuneração serão informados durante o processo seletivo.

Tipo de vaga: Efetivo CLT

Os interessados encaminhar o currículo para o e-mail tisl.coordenacaorh@goldentulip.com.br.

Da Redação