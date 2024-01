PM lança edital para Curso de Formação de Oficiais com 180 vagas em Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) publicou novo edital de concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO 2024). No total são ofertadas 180 vagas.

Imagem: Divulgação

A duração prevista é de três anos em tempo integral e regime de dedicação exclusiva.

É preciso ter alguns requisitos como título de bacharel em Direito e Carteira Nacional de Habilitação válida no mínimo da categoria B.

As 180 vagas serão preenchidas após fases de provas objetivas e dissertativas, avaliações psicológicas, físicas e médicas além de prova oral, de títulos e uma avaliação da conduta social do candidato.

As inscrições vão de 05/03 a 04/04/24. O edital completo com outras informações pode ser visto no site oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (clique aqui).

Da Redação com PMMG.