‘Enem dos Concursos’: confira em quais cidades de Minas Gerais as provas serão aplicadas

O edital da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de ‘Enem dos Concursos’, será publicado nesta quarta-feira (10). Oferecendo 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, as inscrições começam em 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro.

Foto: Reprodução/ Internet

O cronograma do concurso indica que os resultados das provas objetivas deverão ser divulgados no dia 3 de junho, assim como o resultado preliminar das provas discursivas e de redação. Já o resultado final deverá ser publicado no dia 30 de julho.

Dado o interesse pela prova, que é organizada pela Fundação Cesgranrio, o governo decidiu, ainda no ano passado, ampliar o número de cidades onde a avaliação será realizada. Antes, eram 180. Agora, serão 217 em todo o país. Em Minas Gerais, serão 26 cidades, conforme a lista abaixo:

Almenara Araçuaí Araxá Belo Horizonte Betim Contagem Curvelo Diamantina Divinópolis Governador Valadares Ipatinga Ituiutaba Janaúba Januária Juiz de Fora Lavras Montes Claros Muriaé Paracatu Passos Patos de Minas Pirapora Itajubá Teófilo Otoni Uberaba Uberlândia

Da redação