Inscrições para concurso da PM de Minas estão abertas, salário inicial é de R$ 4.360,83

Desde ontem (08/01), interessados em ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais podem efetuar suas inscrições para o novo concurso público da corporação. São disponibilizadas 2.901 vagas para a posição de soldado de 2ª classe, com um salário inicial fixo de R$ 4.360,83. Após a conclusão do treinamento, a remuneração é elevada para R$ 5.097,11. As inscrições estarão abertas no site da Polícia Militar até o dia 6 de fevereiro (clique aqui), com uma taxa de inscrição de R$ 101.

Foto ilustrativa/Reprodução Internet

As oportunidades estão distribuídas em 17 regiões da PMMG. As provas estão programadas para serem realizadas no mês de março deste ano, nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas.

O edital com todas as informções pode ser acessado aqui.

(item CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.- CFSD/2024).

Veja alguns detalhes importantes do concurso:

Requisitos:

ser brasileiro;

ter nível superior;

estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

ter entre 18 e 30 anos de idade;

ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria "B";

ter altura mínima de 1,60m;

ter sanidade física e mental;

ter aptidão física;

ser aprovado em avaliação psicológica;

não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial

militar.

Proceso seletivo:

prova objetiva

avaliações psicológicas e exame de saúde e

avaliação física militar.

Provas:

Língua Portuguesa, incluindo estudo e interpretação de texto (20 questões);

Literatura (cinco);

Noções de Língua Inglesa (cinco);

Noções de Direito E Direitos Humanos (dez); e

Raciocínio Lógico-Matemático (dez).

Para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 60% do total de pontos da prova objetiva. Outras informações sobre o processo seletivo estão no edital de abertura para o concurso público.

Da Redação com O Tempo