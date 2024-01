'Enem dos concursos': Governo publica edital com 6,6 mil vagas; confira cronograma, como se inscrever e valores

O Ministério da Gestão e Inovação divulgou, nesta quarta-feira (10), os editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ofertará 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais.

Foto: Reprodução/ Agência Brasil

O concurso é conhecido como “Enem dos Concursos” porque permitirá que o candidato concorra a diversas vagas em diferentes órgãos, pagando uma única taxa.

As inscrições terão o valor de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para as de nível superior. Elas poderão ser feitas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, no site gov.br.

A prova será realizada em 5 de maio, em 220 cidades localizadas nos 26 estados, além do Distrito Federal. Em Minas Gerais, as provas serão realizadas em 26 cidades.

O governo espera de 2 milhões a 3 milhões de inscritos no concurso.

Confira abaixo mais informações sobre o concurso:

Vagas

Nível superior (graduação): 5.948

Nível médio: 692

Total: 6.640

Reserva de vagas

20% para pessoas negras;

5% para pessoas com deficiência;

30% para indígenas nos cargos para a Funai.

Cronograma

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Prova objetiva: 5 de maio

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações: 3 de junho

Resultados finais: 30 de julho

Convocação para posse ou realização de cursos de formação: 5 de agosto

Blocos temáticos

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas

Bloco 2 – Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação

Bloco 3 – Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário

Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde

Bloco 6 – Trabalho e Previdência

Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação

Bloco 8 – Nível Intermediário

Veja aqui o detalhamento dos cargos, especialidades e o número de vagas por cargo.

Inscrições

Realizadas na plataforma única, no Portal Gov.br, com contas ouro, prata ou bronze.

Taxa: R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior);

R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior); Isenção: Inscritos no CadÚnico; Doador de medula óssea; Bolsista ou ex-bolsista do ProUni; Bolsista ou ex-bolsista do Fies.

Só será permitida uma inscrição por CPF.

Escolha das vagas

O candidato poderá concorrer a todos os cargos dentro do mesmo bloco temático, com as seguintes etapas de escolha:

Etapa 1: escolher o bloco temático;

Etapa 2: escolher os cargos dentro do mesmo bloco temático;

Etapa 3: ordenar preferência entre os cargos;

Etapa 4: ordenar preferência entre as especialidades;

É possível expressar preferência entre todos os cargos e especialidades ou apenas em alguns deles.

Provas

Nível superior: Pela manhã (2h30 de duração): provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Pela tarde (2h30 de duração): provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

Nível médio: Pela manhã (2h30 de duração): provas objetivas (20 questões) + redação;

Pela tarde (2h30 de duração): provas objetivas (40 questões).



O concurso terá cotas de 5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros, além de 30% para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), visando candidatos de origem indígena.

Da redação

Fontes: Agência Brasil e O Tempo