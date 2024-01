Inscrições abertas para mestrado gratuito em Biotecnologia na Funed; Confira os detalhes

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) está aceitando inscrições para o Mestrado Profissional em Biotecnologia. Os interessados, que devem possuir diploma de nível superior, têm até as 16h do dia 22 de janeiro para se candidatar. O curso, oferecido de forma gratuita, será ministrado presencialmente na sede da Funed, localizada em Belo Horizonte, disponibilizando um total de 15 vagas. Imagem ilustrativa Este programa integra o Programa de Pós-graduação em Biotecnologia (PPGBiotec), cujo objetivo é capacitar profissionais qualificados para atuar em setores produtivos, empresas de base biotecnológica e instituições de ciência e tecnologia. A formação contribui para o desenvolvimento de produtos, processos e novas técnicas de análise e diagnóstico na área biotecnológica. O Mestrado Profissional em Biotecnologia da Funed possui a Biotecnologia em Saúde como área de concentração e inclui duas linhas de pesquisa: Bioprodutos e Bioensaios, e Métodos Diagnósticos. Uma novidade para este ano é que o comprovante de proficiência em língua inglesa não precisa ser apresentado obrigatoriamente no momento da inscrição, como era exigido em anos anteriores. Os candidatos aprovados no processo seletivo têm um prazo de até seis meses para apresentar o referido comprovante. Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente, em dias úteis, ou ser encaminhada pelos Correios. A documentação poderá ser entregue na Fundação Ezequiel Dias Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - Secretaria Acadêmica, no endereço: Rua Conde Pereira Carneiro, nº 80, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG CEP: 30510-010 Telefone: (031) 3314-4981 ou 3314-4771. Horário de funcionamento: 8 às 16 horas (dias úteis)

O candidato que optar pela inscrição por via postal (Sedex) deverá informar o código de rastreio no e-mail: ppgbiotec@funed.mg.gov.br. O candidato receberá uma resposta confirmatória deste e-mail, razão pela qual deverá estar atento a sua caixa de mensagens.

Para a inscrição são obrigatórios os seguintes documentos:

Formulário de inscrição (anexo A)

Cópia frente e verso do diploma de graduação ou documento equivalente expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido. Na ausência deste, será aceito 3 documento oficial que comprove que o candidato está apto a concluir a graduação antes da matrícula.

Cópia(s) do(s) histórico(s) escolar(es) da(s) graduação(ões).

Currículo impresso da Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br) detalhado e atualizado a pelo menos 6 meses.

Somente serão pontuados os quesitos conforme descrição na tabela Cópia da identidade e do CPF, se este não constar na identidade.

Atestado de regularidade eleitoral expedido pelo TSE (disponível em: www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral).

Cópia do certificado de reservista (quando for o caso).

No caso de candidato estrangeiro, fotocópia do passaporte e comprovação do visto de estudante no passaporte ou visto permanente no país. i- Comprovante de endereço devidamente atualizado (últimos 2 meses). j- Carta de motivação para a escolha do curso e da linha de pesquisa firmando compromisso de dedicação efetiva ao curso (anexo C).

Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Anexo E).

Candidatos com deficiência ou necessidades específicas deverão indicar, no formulário de inscrição, as condições especiais necessárias para sua participação na seleção.

m- Cópia do comprovante de desempenho em língua inglesa (anexo D).

Observação: O comprovante de proficiência em língua inglesa poderá ser apresentado alternativamente até 06 (seis) meses após a matrícula, sob pena de desligamento do programa em caso de descumprimento da exigência. (Essa é a novidade dessa seleção).

Prova escrita

O candidato deverá ser avaliado por uma prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório. A prova, com 10 questões objetivas (no valor total de 40 pontos) e 4 questões dissertativas (no valor total de 60 pontos), está prevista para ser realizada no dia 1º de fevereiro deste ano.

Para conferir mais informações sobre o processo seletivo 2024 e o edital, basta acessar funed.mg.gov.br.

Da Redação com O Tempo