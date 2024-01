Empresa divulga vagas para mecânico e eletricista industriais e telhadista em Sete Lagoas

Uma empresa de engenharia está contratando colaboradores para as vagas de mecânico e eletricista industriais, além de telhadista. Todos os interessados devem enviar currículo para recursoshumanoslr@outlook.com.br. Veja a seguir os detalhes de cada vaga.

Foto: Africa Studio / Shutterstock.com

Cargo: MECÂNICO INDUSTRIAL

Descrição das atividades:

Desenvolver e ser responsável pelas atividades relacionadas à manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Regulagem de dispositivos, equipamentos, máquinas, instalações industriais e respectivos componentes ou sistemas mecânicos de acordo com as especificações técnicas de segurança e qualidade definidas.

Realizar a conservação e manutenção preventiva dos equipamentos, a partir da documentação técnica e manuais de manutenção, com registro e preenchimento das fichas de intervenção específicas e ordens de serviços.

Experiência e requisitos exigidos:

Trabalho em equipe; Proatividade; Comunicação; Disciplina e Organização.

Experiência de pelo menos 2 anos comprovada em carteira.

Horário de trabalho:

De segunda a sábado (de seg. a sex. das 08h as 17h e sábado das 08h as 12h).

---

Cargo: ELETRICISTA INDUSTRIAL

Descrição das atividades:

Desenvolver e ser responsável pelas atividades relacionadas a manutenção corretiva, preventiva, preditiva. Regulagem de dispositivos elétricos, equipamentos, máquinas, instalações industriais, prediais e respectivos componentes e/ou sistemas elétricos e de automação de acordo com as especificações técnicas de segurança e qualidade definidas.

Irá realizar instalações, realocar infraestrutura industrial e predial conforme as necessidades de cada setor. Executar atividades de Manutenção Preditiva como análise de termográfia e vibração. Acompanhará outros prestadores de serviço conforme as necessidades do cliente.

Experiência e requisitos exigidos:

Trabalho em equipe; Proatividade; Comunicação; Disciplina e Organização.

Experiência de pelo menos 2 anos comprovada em carteira.

Horário de trabalho:

De segunda a sábado (de seg. a sex. das 08h as 17h e sábado das 08h as 12h).

---

Cargo: TELHADISTA



Descrição das atividades:

Reformar, construir e instalar telhados em residências, empresas, entre outros estabelecimentos. Limpar calhas e dutos e aplicar manta asfáltica.

Experiência e requisitos exigidos:

Experiência de pelo menos 2 anos comprovada em carteira.

Horário de trabalho:

De segunda a sábado (de seg. a sex. das 08h as 17h e sábado das 08h as 12h).

Da Redação