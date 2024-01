Concurso público da Prefeitura de Jequitibá é anunciado; veja detalhes

A Prefeitura Municipal de Jequitibá-MG anunciou o edital 01/2024, que trata do Concurso Público a ser realizado na cidade. As inscrições para participar terão início em 26 de março às 15h, estendendo-se até o dia 26 de abril, também 15h. São 88 vagas distribuídas em diversos cargos, além de outros para formação de cadastro de reserva. A data da prova está marcada para 26 de maio.

Jequitibá (MG) / Foto: Divulgação

Veja quais são os cargos:

Cargos: Auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar em educação, auxiliar odontológico, bioquímico, coveiro, dentista, enfermeiro plantonista, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras e posturas, fiscal sanitário, fisioterapeuta, monitor de transporte escolar, motorista Categoria I (Categoria D), operador de máquinas, operário, professor de educação básica (PEB-II) Educação Física, professor de educação básica (PEB-II) Língua Estrangeira, professor de educação básica (PEB-I), psicólogo, recepcionista, servente escolar, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em saúde bucal, técnico em vigilância sanitária.

Formação de cadastro de reserva:

Monitor de sala de aula, oficial de fiscalização.

As taxas de inscrição possuem valores de R$ 35, R$ 52,50 e R$ 87,50 para cargos que exigem no mínimo ensino fundamental completo ou incompleto, médio e superior, respectivamente. É importante se atentar a outros requisitos específicos de cada cargo, como exigência de cursos técnicos, habilitações para dirigir veículos ou registros em conselhos de classe.

Serão aplicadas provas de português e matemática para todos os cargos. A depender do cargo escolhido, também poderão ser aplicadas provas de conhecimentos gerais, informática e específicas de cada área de atuação.

A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada somente para os cargos de bioquímico, enfermeiro plantonista, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, PEB–II Educação Física e PEB-II Língua Estrangeira

No site oficial do concurso (clique aqui) estarão disponíveis as informações do certame. O edital completo encontra-se neste link.

Da Redação, Vinícius Oliveira