Sisu 2024 terá novas regras para cotistas; entenda

A inclusão dos quilombolas na Lei de Cotas, sancionada pelo presidente Lula em novembro de 2023, já vale para a edição de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Com isso, estudantes quilombolas também têm direito à reserva de vagas no ensino superior, bem como no ensino técnico.

Foto: Rafa Neddemeyer/ Agência Brasil

No Sisu 2024, serão ofertadas 264.360 vagas em 127 instituições de ensino, das quais 121.750 serão destinadas a cotistas por meio da Lei de Cotas.

Outra novidade do processo seletivo de 2024 é que ele acontecerá apenas no começo do ano, sem uma segunda edição em junho. Dessa forma, a classificação do candidato definirá se ele ingressará no primeiro ou no segundo semestre.

Como funciona a nova Lei de Cotas

Na nova Lei de Cotas, todos os candidatos competem juntos, sem distinções de seleção, em um primeiro momento. Caso um aluno que faça parte dos grupos cotistas passe na ampla concorrência, este não faz uso da cota e, portanto, não ocupa vaga enquanto cotista.

Somente se o aluno não atingir a nota necessária para a ampla concorrência é que ele poderá concorrer às vagas reservadas.

A reserva de vagas para esses grupos será proporcional à quantidade de pessoas assim autodeclaradas no estado da seleção, conforme o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inscrições para o Sisu 2024

As inscrições para o Sisu 2024 vão de 22 a 25 de janeiro. Os resultados da chamada regular serão divulgados no dia 30 de janeiro. A matrícula dos aprovados na chamada regular deve ser feita de 1º a 7 de fevereiro.

A inscrição no Sisu é gratuita e deve ser feita no site acessounico.mec.gov.br/sisu.

Da redação

Fonte: Agência Brasil