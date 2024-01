Enem 2023: Inep divulga resultados nesta terça-feira (16); vejo como acessar

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 serão divulgados nesta terça-feira (16). Os candidatos podem consultar as notas na Página do Participante, no site do Inep.

Foto: Reprodução/ Internet

Para acessar o resultado, é necessário realizar o login na plataforma gov.br. No site, basta clicar na aba "Resultado" e, caso o estudante já tenha feito outras edições do Enem, selecionar o resultado de 2023.

O Enem é dividido em quatro grandes blocos — o de ciências da natureza, o de ciências humanas, o de matemática e o de português — além de uma prova de redação. A pontuação dos candidatos é calculada de acordo com a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em consideração o grau de dificuldade de cada questão e os itens marcados pelo candidato.

Para acessar o resultado do Enem 2023, siga os passos abaixo:

Acesse a Página do Participante no site do Inep .

. Realize o login na plataforma gov.br.

Clique na aba "Resultado".

Selecione o resultado de 2023.

O espelho da redação — redação escaneada — só será divulgado 90 dias depois dos resultados serem liberados. O Enem avalia os textos de acordo com cinco competências divulgadas na matriz de competências e a nota varia de 0 a 1000.

Como utilizar a nota do Enem

Os candidatos que realizaram o Enem 2023 poderão utilizar suas notas para garantir uma vaga no ensino superior no Brasil e em algumas universidades de Portugal.

Sisu: O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o principal processo seletivo que utiliza o resultado do Enem. As inscrições para o Sisu acontecem entre os dias 22 e 25 de janeiro.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o principal processo seletivo que utiliza o resultado do Enem. As inscrições para o Fies: O Programa de Financiamento Estudantil (Fies) também utiliza a nota do Enem para direcionar o estudante para universidades particulares.

O Programa de Financiamento Estudantil (Fies) também utiliza a nota do Enem para direcionar o estudante para universidades particulares. Prouni: O Programa Universidade Para Todos (Prouni) concede bolsas de estudos de 50% ou 100% em universidades particulares.

Como é feito o cálculo da nota

Apesar da quantidade de acertos na prova dar uma noção de como foi o desempenho do candidato no exame, esse não é um referencial fiel sobre o resultado da prova. Essa discrepância entre a quantidade de acertos e a nota pode acontecer porque o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para avaliar os inscritos.

Por isso, mesmo que dois candidatos tenham feito o mesmo número de acertos na prova, não necessariamente terão notas idênticas.

Da redação