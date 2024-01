Sete Lagoas: MPMG abre inscrições para seleção pública de estagiários de graduação em Direito

A Procuradoria-Geral de Justiça de Sete Lagoas, está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio em Direito. As vagas são para estudantes regularmente matriculados e frequentes a partir do 5º ao 9º período de instituições de ensino devidamente conveniadas com o MPMG.

Foto ilustrativa/Reprodução: Arquivo SeteLagoas.com.br

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário disponível clicando aqui, no período de 1º de dezembro de 2023 a 2 de fevereiro de 2024. A prova escrita será realizada no dia 8 de fevereiro, às 13 horas, na sede da PGJ, localizada na Rua José Duarte de Paiva, 795, Santa Luzia, Sete Lagoas/MG. O resultado do processo de seleção será divulgado no Portal e no Diário Oficial do MPMG.

Os aprovados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.250,00, auxílio-transporte de R$ 18,00 por dia estagiado presencialmente, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 30 dias anuais.

Requisitos para a inscrição:

Ser estudante do curso de Direito;

Estar regularmente matriculado e frequente a partir do 5º ao 9º período em instituições de ensino devidamente conveniadas com o MPMG;

Ter disponibilidade de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da tarde;

Ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário do Ministério Público;

Não ter exercido, anteriormente, o total de 2 anos de atividade de estágio de graduação em Direito no âmbito do MPMG;

Estar apto a cumprir pelo menos 6 meses de atividades de estágio;

Não possuir nenhum registro que o desabone junto a qualquer órgão policial ou judiciário.

O edital completo do processo seletivo está disponível no site.

Da redação