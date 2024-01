Inscrições presenciais para programa de auxílio da Prefeitura 'Frentes de Trabalho' estão abertas em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo - abriu o prazo para as inscrições presenciais de seleção pública do programa Frente de Trabalho e Proteção Social. Trata-se de uma nova edição do Programa Emergencial de Auxílio Social (PEAS): Frente de Trabalho e Proteção Social, que no ano passado ofereceu oportunidades de trabalho a moradores do bairro Montreal. Agora, o programa será ampliado para interessados de todos os bairros da cidade.

As inscrições presenciais vão de 19 a 26 de janeiro, no Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), Rua Goiás, 366, bairro Boa Vista, de 8h às 12h e de 13h às 16h30.

O programa é direcionado a inscritos no CadÚnico que poderão integrar frentes de trabalho para demandas da administração pública como varrição de vias, capina, serviços de jardinagem e manutenção. Os selecionados deverão cumprir uma carga horária diária de 4 horas, terão remuneração proporcional tendo como base o salário mínimo vigente e terão acesso a cursos de capacitação.

A criação do PEAS foi proposta pelo vereador Caio Valace e implementada pela atual administração municipal. O processo será homologado no dia 15 de maio.

Datas:

Inscrição online via link: 18/12/2023 a 15/01/2024

Inscrição presencial: 19/01/2024 e 26/01/2024

Publicação das inscrições preliminares/parcial: 31/01/2024

Recurso contra as inscrições preliminares/parcial: 01/02/2024 e 02/02/2024

Divulgação do resultado de julgamento de recursos contra inscrições preliminares: 05/02/2024

Publicação Resultado parcial: 07/02/2024

Convocação para entrega de documentos: 20/02/2024 a 23/02/2024

Publicação Resultado final: 28/02/2024

Interposição de recurso: 29/02/2024 a 01/03/2024

Homologação do Processo Seletivo: 06/03/2024

CONFIRA O EDITAL AQUI.

