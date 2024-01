Sisu abre inscrições para 33 mil vagas em Minas Gerais a partir desta segunda-feira

A partir de hoje, 22 de janeiro, inicia-se o processo seletivo de 2024 para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes poderão utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a uma das 33 mil vagas distribuídas em 18 instituições públicas de educação superior em Minas Gerais. O período de cadastro se encerra na quinta-feira.

Foto: Reprodução Internet/Agência Brasil

O Sisu 2024 conta com a participação de dezesseis instituições federais e duas estaduais. O número total de vagas em Minas representa 12,8% do total ofertado pelo programa em todo o país (264.360).

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) destaca-se com o maior número de oportunidades, oferecendo 6.309 vagas. Em seguida, encontramos a Universidade Federal de Viçosa (UFV), com 3.255 vagas, e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com 3.204.

As instituições estaduais, a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), disponibilizarão 1.620 e 470 vagas, respectivamente.

Os cursos terão início previsto para o primeiro e segundo semestres de 2024, sendo a inscrição gratuita. É importante destacar que o candidato não pode ter zerado a prova de redação do Enem.

As notas do Enem foram divulgadas no último dia 16, com a participação de 73,4% dos inscritos em Minas Gerais. O Estado registrou duas notas máximas na prova de redação, ambas provenientes de estudantes da rede privada.

Além do Sisu, as notas do Enem podem ser utilizadas para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Outra opção é o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas.

Além dos processos seletivos conduzidos pelo governo federal, as instituições de ensino públicas e privadas têm autonomia para utilizar as notas em seus próprios processos seletivos.

Da Redação com AGÊNCIAMINAS