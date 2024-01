 Sankhya anuncia 40 vagas para trabalho presencial, híbrido e remoto em estados como Minas Gerais, Alagoas e outros; confira

A Sankhya, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial (ERP/EIP), anuncia 40 vagas para profissionais com todos os níveis de experiência, que atendem às variadas áreas da organização como tecnologia, comercial e administrativa. As oportunidades são para formatos presencial, híbrido e remoto, para profissionais de estados como São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Paraná, Espírito Santo e Ceará.

Imagem ilustrativa

"Vivemos um período ótimo de crescimento e expansão nacional. Conscientes da importância de cultivar e aprimorar novos talentos, buscamos atingir patamares ainda mais elevados. Estamos otimistas em relação a esse futuro promissor e, por isso, estamos em busca de novos talentos para fortalecer ainda mais nosso time", afirma Mariá Menezes, Diretora de Pessoas e Cultura.

As oportunidades oferecidas são para atuar no Grupo Sankhya. As vagas são para Analista: de implantação Contábil e Fiscal, Implantação de ERP, de projetos, treinamento; Arquiteto: de software; Assistente: de prospecção; Banco de Talentos (Para mulheres); Consultor: de atendimento, implantação, sucesso do cliente; Data Analyst; Desenvolvedor: Full Stack Java, Java Sênior; Executivo: Comercial; Gerente: Comercial, de Projetos, de Relacionamento, Service Desk, de Vendas; Group Product Manager, Product Owner; Q&A Squad Lead; Supervisor: Prospecção.

Há cargos afirmativos para mulheres, além de diferentes níveis de senioridade, como Estágio, Júnior, Pleno e Sênior. Além disso, a Sankhya oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores, como licença maternidade e paternidade estendida, kit baby Sankhers, assistência jurídica, auxílio creche, plano de saúde gratuito, plano odontológico, dayoff de aniversário, empréstimo consignado, gympass, PLR, seguro de vida, vale alimentação/refeição iFood, Universidade Corporativa, Plano de Desenvolvimento Individual, cursos onlines subsidiados pela empresa, auxílio idiomas, auxílio graduação e pós, clube de leitura, plataforma de gamificação com pontuação e recompensas, entre outros.

Para outras informações ou se candidatar às vagas, acesse o site.

Da Redação