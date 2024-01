FAPED oferta vaga de emprego para Assistente Financeiro I em Sete Lagoas

A Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - FAPED, está ofertando uma vaga de emprego para Assistente Financeiro I em Sete Lagoas. Os interessados devem ter curso superior em área correlata mais experiência mínima de seis meses.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O salário é de R$ 2,3 mil, com direito a vale-alimentação de R$ 660,00; coparticipação em planos de saúde e convênios com instituições de ensino e farmácia; seguro de vida, day-off (folga no dia do aniversário) e vale-transporte. A carga horária é de 40 horas semanas (das 8h às 17h, com uma hora de almoço).

É obrigatório formação superior ou em andamento em Administração ou áreas afins, além de experiência de seis meses. A FAPED procura por um profissional com:

Boa capacidade analítica e de planejamento;

Raciocínio lógico e capacidade analítica.

Discrição;

Proatividade e iniciativa;

Trabalho em equipe;

Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;

Atenção a detalhes e organização ímpar;

Comprometimento com prazos e qualidade.

Currículos devem ser enviados para imaculada.marques@faped.org.br com o assunto "Vaga de assistente financeiro" até sexta-feira (2).

Da redação