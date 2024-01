Senac em Sete Lagoas oferece mais de 250 vagas em cursos gratuitos; veja como se inscrever

O Senac em Sete Lagoas está oferecendo uma programação de cursos gratuitos para os meses de fevereiro e março, em áreas como Informática, Saúde, Beleza, Gastronomia e Comunicação. As turmas fazem parte dos programas Senac+ e Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Foto: Divulgação/Allyson Souza

De acordo com Roberta Avelar, diretora do Senac em Sete Lagoas, “o mercado de trabalho demanda profissionais atualizados e preparados para lidar com o avanço tecnológico e as novas necessidades do consumo. Dessa forma, a qualificação é um caminho necessário para todo profissional que busca entrar ou retornar ao mercado e também para o crescimento daqueles que já estão inseridos”. A diretora salienta que “os cursos do Senac são atualizados e contam com estrutura e instrutores de ponta, permitindo ao aluno estar preparado para os desafios profissionais”.

São cerca de 250 vagas disponíveis, em 3 cursos técnicos e 9 cursos livres. As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade localizada na Rua José Duarte de Paiva, 775 - Vila Santa Helena. As matrículas são limitadas e feitas por ordem de chegada.

Confira os cursos disponíveis:

Técnico em Segurança do Trabalho – Início em 05/02, duas turmas: tarde e noite

– Início em 05/02, duas turmas: tarde e noite Business Intelligence com Excel – Início em 05/02, turno da tarde

– Início em 05/02, turno da tarde Massagens relaxantes e pedras quentes – Início em 15/02, turno da noite

– Início em 15/02, turno da noite Técnico em Informática – Início em 19/02, turno da manhã

– Início em 19/02, turno da manhã Cabeleireiro Intensivo – Início em 19/02, duas turmas: manhã e tarde

– Início em 19/02, duas turmas: manhã e tarde Apresentações em Público – Como falar – Início em 04/03, turno da noite

– Como falar – Início em 04/03, turno da noite Preparo de bolos e tortas – Duas turmas: início em 04/03 (noite) e 18/03 (tarde)

– Duas turmas: início em 04/03 (noite) e 18/03 (tarde) Técnico em Marketing – Início em 04/03, turno da tarde

– Início em 04/03, turno da tarde Técnicas de chocolateria – Início em 04/03, turno da tarde

– Início em 04/03, turno da tarde Operar Sistemas Operacionais Cliente: Aplicativos de escritório e periféricos – Início em 05/03, turno da manhã

– Início em 05/03, turno da manhã Designer de Sobrancelhas – Início em 05/03, turno da tarde

– Início em 05/03, turno da tarde Marketing Pessoal para vendedores: Você é seu melhor produto – Início em 11/03, turno da noite

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Documento com foto

CPF

Comprovante de residência

No caso de menores de idade, eles deverão comparecer acompanhados dos pais. Para representantes legais, será aceita apenas a presença com procuração registrada em cartório. Mais informações pelo telefone (31) 3779-6200, WhatsApp (estadual) 31 3057-8600 ou presencialmente na Central de Relacionamento da unidade.

Educação gratuita:

Lançado em 2023, o Senac+ é um programa de microcertificações gratuitas do Senac em Minas que prepara as pessoas para trabalhar no setor do comércio de bens, serviços e turismo. São cursos rápidos e práticos, com o objetivo de atender às necessidades dos negócios e oferecer capacitação profissional acessível e de qualidade para todos.

O programa tem como alvo empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo; sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem grupos vulneráveis. Para poder indicar alunos para as turmas, as instituições e empresas interessadas devem estar devidamente credenciadas junto ao Senac. Mais informações, Edital de Credenciamento e programação completa de turmas no site programasenacmais.com.br.

Já o PSG destina-se a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários-mínimos. Para as vagas da iniciativa, o candidato deve tomar conhecimento sobre os pré-requisitos de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

Sobre o Senac em Sete Lagoas:

O Senac em Sete Lagoas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC - Confederação Nacional do Comércio, está em atuação desde 1996 e destaca-se por oferecer cursos livres e técnicos nas áreas da Beleza, Gestão, Informática e Saúde, além de especializações em MBA e da modalidade Aprendizagem Comercial.

A unidade conta com laboratórios, salão de beleza, cozinha didática, entre outros ambientes para atender a comunidades com cursos, palestras, workshops e oficinas de atualização e qualificação profissional. Conceição do Mato Dentro, Santana do Riacho (Serra do Cipó), Matozinhos, Pompéu, Paraopeba e Araçaí são alguns dos municípios da região atendidos pela unidade.

