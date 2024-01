Polo UAB da Fumep vai abrir inscrições para três cursos superiores gratuitos em Sete Lagoas

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), vai abrir, no próximo dia 2 de fevereiro, inscrições para três cursos superiores gratuitos de graduação à distância da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A primeira oportunidade de 2024 é para interessados na licenciatura em Matemática, Química e Educação Física.

Prefeitura de Sete Lagoas / Ascom

O polo UAB de Sete Lagoas tem convênio com as universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), São João del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Os cursos ofertados para os processos seletivos são definidos por demanda identificada por meio de pesquisa. Desta vez, a UFJF definiu a abertura de turmas para graduação em Matemática (20 vagas), Química (20 vagas) e Educação Física (25 vagas). "O polo é uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo onde ocorrem as atividades presenciais", explica Vânia Mendes de Almeida, coordenadora do Polo UAB Sete Lagoas.

Os interessados poderão optar por uma das modalidades de ingresso: aproveitamento da média das notas de Português e Matemática, com apresentação do histórico escolar do ensino médio, para concorrer a 70% das vagas destinadas para o público em geral ou concorrendo às vagas destinadas a professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior, ou que não possuam formação na área em que atuam, candidatando-se a 30% do total das vagas. Os professores deverão comprovar vínculo com as suas respectivas redes de ensino e apresentar, como requisito obrigatório, seu cadastramento na Plataforma Freire.

INSCRIÇÕES

Os candidatos poderão se inscrever das 15h do dia 2 de fevereiro até as 18h do dia 29 de fevereiro, somente on-line e no site da Copese. No período de cadastramento da inscrição, o interessado deve ler as instruções, preencher o formulário com seus dados completos e enviá-los eletronicamente. Em seguida, deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente à taxa de inscrição, no valor de R$ 150 e efetuar o pagamento da GRU até o dia 29 de fevereiro de 2024, exclusivamente no Banco do Brasil. A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada somente no ato do cadastramento on-line da inscrição até o dia 14 de fevereiro, na Área do Candidato. O resultado da solicitação será divulgado a partir das 15h do dia 20 de fevereiro.

O resultado final do Processo de Seleção será divulgado no dia 25 de março. O edital com as informações detalhadas está disponível no site http://www.cead.ufjf.br/. Mais informações: (31) 3772-6289 (somente Whatsapp).

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom