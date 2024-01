Sisu 2024: MEC divulga resultado nesta quarta após adiamento por problemas técnicos

O Ministério da Educação (MEC) divulgará nesta quarta-feira (31) o resultado do processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O horário exato não foi informado.

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O resultado deveria ter sido divulgado na terça-feira (30), mas foi adiado por problemas técnicos no sistema. Alguns internautas afirmam ter conseguido conferir o resultado durante a manhã da terça, mas o acesso ao sistema foi bloqueado pouco depois.

O MEC chegou a publicar uma nota durante a terça afirmando que as listas de aprovados seriam disponibilizadas até às 18h30. Com o fim do prazo, a pasta passou a ser muito criticada nas redes sociais. Por volta de 20h, o ministério confirmou os problemas técnicos.

Neste ano, o Sisu teve uma única etapa de inscrição para todo o ano. Ao todo, foram ofertadas 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

Todos os estudantes que fizeram o Enem 2023 puderam concorrer às vagas — desde que não tivessem zerado a redação ou feito a prova como treineiros. Além disso, diferentemente das edições anteriores, o Sisu 2024 foi realizado em uma única etapa e distribuiu as vagas para os dois semestres letivos.

Inscrições

Os estudantes aprovados terão entre os dias 1º e o dia 7 de fevereiro para realizarem as inscrições nas instituições de ensino.

Já os candidatos que não foram selecionados para a chamada regular podem manifestar o interesse de participar da lista de espera entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Segundo MEC, as instituições poderão utilizar a lista de espera durante todo o ano para preencherem vagas que não tenham sido ocupadas na chamada regular.

Da redação com Itatiaia