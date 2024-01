Nesta quarta-feira (31/1), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) iniciou a convocação presencial e contratação temporária de profissionais para atuarem nas unidades de ensino ao longo do ano letivo de 2024.

Foto: Dirceu Aurélio/ Imprensa MG

O processo abrange todas as funções previstas nas resoluções, seguindo a autorização de vagas e a elaboração de editais pelas unidades de ensino.

Divulgação das vagas



As vagas que estiverem disponíveis serão divulgadas por meio de editais e podem ser consultadas neste link, e publicizadas pela SRE e escolas da rede, nos meios de comunicação, seguindo as regras abaixo:



I - Primeiro edital: o prazo de publicização deverá ser de no mínimo seis horas

II - Segundo e terceiro editais: o prazo de publicização deverá ser de no mínimo uma hora

III - A partir do quarto edital: o prazo de publicização deverá ser imediato, devendo ser gerado novo edital, diariamente, até o preenchimento da vaga

IV - O período entre 22h e 6h não será computado para fins de publicização do edital



Participantes



Podem participar do processo seletivo presencial os candidatos inscritos nas listagens de cadastro de reserva, nas funções de: Analista de Educação Básica (AEB), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB), Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE), Especialista em Educação Básica (EEB), Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Aulas, Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Turma/Eventual/Professor para Ensino do Uso da Biblioteca-Mediador de Leitura (Peub).



Continuidade



O processo presencial de contratação e convocação temporárias de profissionais que irão compor o quadro de pessoal da rede estadual iniciará nesta quarta-feira (31/1) e seguirá vigente ao longo do ano letivo de 2024, para atender as unidades de ensino, mediante o surgimento de vagas.

Da Redação com Agência Minas